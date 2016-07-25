伦敦Golders Green地铁站关闭 警方调查站外一辆遭遗弃的汽车

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透伦敦7月25日 - 伦敦Golders Green地铁站周一关闭，警方对车站外一辆遭遗弃的汽车进行调查。
伦敦交通部门发言人称，该车站因安全警告而关闭。此车站位于伦敦犹太社区的中心位置。
伦敦警方发言人称，他们在今晨0700GMT获悉该地铁站附近有一辆遗弃的汽车。并称警方正试图追踪车主，而且以防万一，他们还在寻找任何可疑迹象。(完)
(编译 刘秀红；审校 于春红)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。