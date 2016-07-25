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时事要闻 | 2016年 7月 25日 星期一 16:15 BJT

伦敦Golders Green地铁站关闭 警方调查站外一辆遭遗弃的汽车

路透伦敦7月25日 - 伦敦Golders Green地铁站周一关闭，警方对车站外一辆遭遗弃的汽车进行调查。

伦敦交通部门发言人称，该车站因安全警告而关闭。此车站位于伦敦犹太社区的中心位置。

伦敦警方发言人称，他们在今晨0700GMT获悉该地铁站附近有一辆遗弃的汽车。并称警方正试图追踪车主，而且以防万一，他们还在寻找任何可疑迹象。(完)

(编译 刘秀红；审校 于春红)

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