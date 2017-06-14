伦敦一座公寓楼大火已致六人死亡 婴儿被扔出以求保命（更新版3）

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
（新增目击者讲话，另外失火公寓的层高应为24层）
路透伦敦6月14日 - 伦敦市中心的一座24层高的公寓楼周三发生大火，已导致至少六人死亡，不下50人受伤，而且死亡人数可能还会上升。
伦敦消防队表示，共出动40辆消防车，200名消防员奋战数小时灭火。着火的是伦敦西部兰开斯特西区的Grenfell Tower大楼，大火吞噬了从第二层到顶层的所有楼层。
消防队称，这场大火发生在当地时间近凌晨1点(0000GMT)，起火原因不明。大楼外层近期才做过翻修，包括新的外部包层等。
目击者称，一些住户从高层窗户向外求救。还有人试图将孩子扔出来以求保其一命。目击者及住户都描述了恐慌场面。
“每个人都惊慌失措，大家都在逃命，尖叫声不断，”该公寓楼住户Michael Paramasivan告诉英国广播公司(BBC)。
“我和一位住在21楼的女士交谈得知，她有六个孩子，撤离时全部都带着，但到楼下时只剩四个跟着她。她现在心都碎了，”该住户补充称。
目击者Samira Lamrani称，她看到有个婴儿被从九层还是十层窗户扔出来。
警长Stuart Cundy称，“收尾工作”可能还要一些时间，楼内可能还有下落不明者，但他无法确认具体数目。
消防员仍无法到达最上面四层，那里130间公寓中住有数百人。
伦敦市长萨迪克汗(Sadiq Khan)称，这场大火引发对Grenfell Tower这种高楼层建筑物安全性问题的关注。BBC报导称，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)和北爱尔兰民主联盟党(DUP)之间的政治协议有可能因此而延迟。
路透无从证实目击者陈述内容。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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