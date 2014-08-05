英国熄灯一小时纪念一战爆发一百周年

路透伦敦8月4日（记者 Tess Little） - 英国周一熄灯一小时纪念第一次世界大战爆发100周年。

1914年8月4日英国对德国宣战前夕，时任英国外交部长的Edward Grey说道：“欧洲的灯光都灭了。我们有生之年可能不会再看到灯光亮起了。”

包括国会大厦（Houses of Parliament）和圣保罗大教堂（St Paul's Cathedral）在内的英国地标性建筑在当地时间晚上10点熄灯，首相卡梅伦呼吁英国人在家中只保留一盏灯，将其余的灯熄灭一小时。

Grey的预言也成为周一晚间在伦敦威斯敏斯特大教堂（Westminster Abbey）举行的纪念仪式的主题，蜡烛一个一个地熄灭，最后剩下了无名烈士墓（Grave of the Unknown Warrior）的一盏油灯。

当地时间晚上11点，这盏油灯被熄灭，标志着大英帝国加入一战的准确时间。在特拉法加广场（Trafalgar Square），一座古老的警亭内闪烁着仅存的一盏灯发出的光芒。

从维多利亚花园（Victoria Tower Gardens）射向空中的一束光作为伦敦的灯塔，由日本艺术家池田亮司（Ryoji Ikeda）设计。这是官方一战百周年纪念文化项目14-18 NOW的一部分，8月11日太阳升至伦敦上空时这一探照灯光将消失。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。