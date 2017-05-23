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时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 15:03 BJT

伦敦警方发现一可疑包裹后封锁维多利亚长途汽车站

路透伦敦5月23日 - BBC报道称，在发现一个可疑包裹后，英国警方周二已封锁了伦敦维多利亚长途汽车站及周围街道。

一警方发言人称，“正在检查一个可疑包裹。”

BBC报道称，白金汉宫路和本地区其他街道已封锁。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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