伦敦地铁站一男子持刀伤三人 警方表示按恐袭侦办

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦12月5日 - 一名持刀男子周六晚间在伦敦东部一地铁站伤人，据报道攻击者当时还高喊“这是为了叙利亚”，之后警方以电击枪制伏并拘留此人。
“我们按恐怖事件来处理。”伦敦警方反恐指挥部负责人Richard Walton在声明稿中表示。
当时警方接到报告称，有数人在伦敦东部的雷顿斯通(Leytonstone)地铁站遭刺，一名男子持刀威胁其他民众。警方说，一名男子受重伤，两人受到轻伤。
英国旗帜晚报(Evening Standard)称，攻击者曾高喊“这是为了叙利亚”。但警方一发言人拒绝对此置评。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。