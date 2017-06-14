英国伦敦一座27层公寓楼发生大火 原因不明

路透伦敦6月14日 - 伦敦市中心的一座27层公寓楼周三发生大火，英国警方说受伤者正在接受治疗，居民被疏散。

伦敦消防队表示，40辆消防车和200名消防员正在灭火。着火的是伦敦西部兰开斯特西区的Grenfell Tower大楼，大火吞噬了从第二层到顶层的所有楼层。

“一些伤者正在接受治疗，”警方表示，“居民继续向外疏散。”

伦敦消防队表示，目前起火原因尚不清楚。(完)