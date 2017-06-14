英国伦敦一座27层公寓楼发生大火 原因不明

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月14日 - 伦敦市中心的一座27层公寓楼周三发生大火，英国警方说受伤者正在接受治疗，居民被疏散。
伦敦消防队表示，40辆消防车和200名消防员正在灭火。着火的是伦敦西部兰开斯特西区的Grenfell Tower大楼，大火吞噬了从第二层到顶层的所有楼层。
“一些伤者正在接受治疗，”警方表示，“居民继续向外疏散。”
伦敦消防队表示，目前起火原因尚不清楚。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。