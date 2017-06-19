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时事要闻 | 2017年 6月 19日 星期一 09:41 BJT

伦敦北部一清真寺附近礼拜者遭汽车冲撞

路透伦敦6月19日 - 英国穆斯林协会周一称，伦敦北部一座清真寺附近礼拜者遭一辆汽车冲撞。

“我们收到通知称，一辆厢型车冲向从芬斯伯里公园清真寺出来的礼拜者，”该协会在推特上发文称。

一位目击者对BBC表示，该处清真寺附近至少三人严重受伤。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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