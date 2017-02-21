企业并购：葡萄牙央行将与Lone Star寻求敲定出售Novo Banco的条款

路透里斯本2月20日 - 葡萄牙央行周一表示，将与美国私募股权公司Lone Star举行最后一轮独家谈判，以寻求敲定可能出售政府救助的银行Novo Banco的条款。

葡萄牙出售Novo Banco的截止期限在2017年8月。Novo Banco前身是2014年破产的圣灵银行(BES)。Lone Star已重申了达成协议的承诺。

“葡萄牙央行已决定选择潜在投资人Lone Star进行最后一轮独家谈判，旨在敲定可能的出售条款，”该央行在简短的声明中称，但没有提供更多细节。

Lone Star欧洲总裁Olivier Brahin在另一份声明中称，该公司“致力于同葡萄牙央行确认最终协议”，以便提供资金和专业技能来“支持Novo Banco”，确保其继续成为当地银行业的强大业者。

葡萄牙央行上月称，Lone Star领先包括中国民生金融控股和美国基金Apollo在内的其他许多潜在买家，成为Novo Banco的优先竞标者。(完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)