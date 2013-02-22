中长线投资大户回归 外汇市场重现生机

记者 Gertrude Chavez-Dreyfuss/Nia Williams/Tim McLaughlin

路透2月22日 - 经历数年的黯淡表现后,规模达5万亿(兆)美元的全球外汇市场已在机构投资者的引领下重新焕发生机,而银行业有望从市场活动升温中大捞一笔.

1月外汇市场交易量激增,并且迄今一直保持在较高水平.这都归功于欧元意外持续劲升和日圆一路走软、机构投资者需求旺盛以及全球股市资金流入增加.

企业并购交易活跃也提升了汇市交易量,因为在跨境并购中,经常需要进行大额外汇交易.

根据Thomson Reuters Deals Intelligence的资料,今年迄今的全球并购交易总规模已经超过1,580亿美元,比2012年同期时的数字高出一倍不止.

"不仅仅是杠杆投资者在押注汇率走向,更多的中长线投资大户和对冲账户也在这样做;长线投资者又回到场中,"巴克莱(BARC.L)外汇交易主管Peter Taylor表示.

巴克莱在1月收获了纪录第二高和第三高的外汇单日交易量,日圆则是主要推动因素.花旗银行(C.N)历史上排名前五位的单日外汇交易量中,有四个出在1月;该行1月外汇交易量较上年同期大增50%,日圆交易同样功不可没.

而在最近几年里,汇市原本并不好过.欧元区债务危机吓得投资者对外汇市场退避三舍;市场波动率偏低也抑制了外汇交易.

但这种趋势可能已经改变.银行业者上个月大多创下纪录成交量,而EBS和汤森路透(TRI.TO)等大型交易平台的成交量同样劲升.这让人乐观预期,多数市场参与方的营收都有望增加.

对于欧元和日圆这样成交量很大的货币而言,汇率的突破性走势会促使投资者进出市场,以对冲或者回补迅速变化的仓位,从而让银行在沉寂五年后,得以提高外汇交易收入.

伦敦的金融分析公司Coalition表示,自2008年以来,由于面临其他外汇交易平台的竞争以及市场波动较小,外汇交易对全球大型投资银行固定收入业务的贡献有所下降.

Coalition的调查结果显示,主要银行2012年的外汇交易收入较上年度下降22%至220亿美元.该调查追踪10大投行的财务表现,包括德意志银行(DBKGn.DE),高盛(GS.N),摩根大通(JPM.N)和巴克莱.

今年投资人的题材是日圆疲软.从2012年11月安倍晋三出任日本首相的前景明朗化开始,日圆就呈现出贬值趋势.安倍晋三支持积极放宽政策以解决日本通缩痼疾.这引发一波日圆卖盘,且持续至今日.

市场人士也在利差交易中作空日圆.

另一方面,由于认为对欧元区危机的疑虑已经消退,欧元空仓急速平仓.因此,各国央行外汇储备的欧元配置也从低配回到较为正常的水准.

**银行和交易平台**

全球最大外汇交易商德意志银行的全球外汇销售暨交易主管Kevin Rodgers表示,以成交值和询价情况而言1月有几天很不错.

在瑞银方面,截至上周外汇交易量仍在强劲水准,尽管较1月高峰小幅减少.瑞银数据显示,日圆资金流量仍较过去52周均值高出36%.

根据ICAP Plc IAP.L的数据,在现货市场最大的银行间外汇交易平台EBS,1月的日成交值为1,413亿美元,较12月高出54%,此前有数月均为下滑.

根据汤森路透,上个月在汤森路透外汇交易平台的日成交值为1,260亿美元,较12月多出24%.

花旗集团全球G10外汇交易主管Jeff Feig表示,随着2013年的展开,有许多潜在因素会加剧波动.

Feig表示,举例而言,美国联邦储备委员会(FED)主席贝南克的第二任任期将在2014年1月届满,接任人选的不确定性可能最快在第三季就会刺激更多的活动.

美联储主席若被视为通胀鹰派,通常会支撑美元,因利率若调升将会提高美债等以美元计价资产的吸引力.

分析师表示,去年投资者注重全球风险环境的情况可能会告一段落.在去年这种情况下,由于成交量下滑,且汇价总对宏观经济事件做出意料之中的反应,使得获利不易.但投资人今年关注焦点可能更多放在单个货币和经济体各自对应的基本面上,这应该会带来更多波动.

**机构投资者需求**

随着冒险意愿的改善,机构投资者在今年初将资产配置从现金转入股市,这也帮助推升汇市动能.投资海外市场股票涉及大量货币转换.

"机构对股市的参与度提高,是货币流动的重要来源,"纽约梅隆银行驻波士顿的市场策略主管Samarjit Shankar表示.他并称,纽约梅隆银行已看见大型机构将资金大量投入股市,尤其是亚洲和美国的市场.

在大多数情况下,海外股票持仓的货币敞口需要对冲,这会进一步提振汇市活动.

例如资产管理公司Seven Investment Management的基金经理Alex Scott表示看好日本股市,但考虑到日本央行的宽松立场,该公司已完全对冲了日圆的敞口.该公司管理的资产规模约为70亿美元.

瑞银的数据显示,本月美国投资者也大量买入海外股票.单是2月第一周,美国投资者购买海外股票的规模为2008年10月以来最大.他们大多买入欧元区、英国和日本的股票.

同一周欧元区市场有逾10亿美元资金流入,为2009年4月以来最高,这支撑了欧元,并印证了欧洲央行总裁德拉吉有关资本流入正逐步恢复的论断.

机构投资者外汇交易的升温,还反映在Knight Capital旗下的Hotspot FX平台的交易量跳升上,该平台以吸引资产管理机构和投资大户而闻名.Hotspot表示,1月日均成交额为271亿美元,较12月增加38.3%.

索罗斯基金管理公司等一些对冲基金已通过做空日圆在汇市上获得丰厚获利.华尔街日报报导,去年11月以来,索罗斯做空日圆获利近10亿美元.

整体看,大多数市场参与者都认同,在经历过巴克莱Taylor所说的两年"艰难交易时期"后,已明显出现令人乐观的的迹象.

"我认为今年(汇市)将有重大改变.我乐见这种复苏,"Taylor表示.(完)

(编译 徐文焰/戴素萍/丁琦; 审校 艾茂林/程琳/蔡美珍)

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