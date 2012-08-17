龙湖地产称土地市场转热 未来购地趋於审慎

路透香港8月17日电---当大部分中国房地产公司上半年采取抓销售、降投资的策略时,龙湖地产(0960.HK)反道而行,悄然在市场吸纳土地.公司表示,土地市场开始有转热迹象,故未来购地会趋於审慎;同时,公司积极建立租赁物业组合,冀长远提升租金收入稳定盈利来源.

"上半年至今仍是买地的时机,但现时土地市场已有回升迹象,我们之後买地会审慎一些,除非有很好的机会."龙湖地产首席执行官邵明晓在记者会上称.

今年上半年,这家以中国西部市场起家的房地产商,共斥资56.8亿元人民币购买了七幅分布於西安、沈阳、宁波、绍兴、成都和厦门的土地,总楼面面积约248万平方米.至6月底止,该公司的应占土地储备楼面面积约3,200万平方米.

龙湖地产董事长吴亚军表示,下半年对买地抱持审慎态度,除了因为土地市场开始转热,也因为公司已买了一批土地,令财务资源相对减少.

截至6月底止,该公司的现金及银行结存约174.7亿元,净负债率为49%;相比同侪广州富力地产(2777.HK)约84%的净负债率为低.

邵明晓表示,公司的投资范围是以东部如长三角、环渤海等地区的一、二线城市为主,并选择性进入三、四线城市;至於西部和东北等地,则会严格限於省会城市,"长三角市场波动较大,但购买力强,所以投资上会重点选择."

**中期核心溢利升72%**

龙湖地产稍早公布,1-6月的净利按年增长51%至38.1亿元;撇除投资物业重估因素後的核心溢利则按年增72%,至33.5亿元.

该公司近年积极扩大其商业物业组合,目前在重庆、成都和北京已有43.9万平方米的购物商场物业营运中,另有156.6万平方米的商场物业在建,预期於2012-15年间陆续落成.公司预期,2016年起租赁物业的收入将步入高峰期.

"我们长远希望用15年的时间,将租赁物业占利润比例由目前的4-5%,提高至30%."邵明晓预期,2017年租赁物业占利润比例将达10%.

吴亚军称,公司的策略是希望透过增加收租物业以稳定盈利来临.

对於下半年房地产市场的展望,吴亚军表示,不预期政府会出台新的调控政策或放松政策.

"这很难去预测,作为企业,我们只能小心判断、小心安排,要留有财务余地.只能期待它(市场)好,不能假设它好."她说.

公布业绩後,龙湖地产涨幅扩大,最终收涨6%,报11.66港元;大盘恒生指数.HSI则升0.77%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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