长期失业者未来放弃求职的可能增加--研究

路透华盛顿3月20日 - 前美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)的研究发现，随着经济增强，数以百万计长期失业的美国人可能被遗忘了。

克鲁格是极受敬重的就业市场经济学家。他表示那些长期失业者倾向较不努力找工作，且通常较不受雇主欢迎。

华府智库布鲁金斯学会周四发表的客观分析预测，失业六个月以上的人，未来几年放弃求职的可能增加。

他们的境况可能是2007-09年美国经济衰退留下的最严重伤疤之一。

虽然过去一年来失业率迅速下降，但找到工作的多半都是那些仅短暂失业的人。

长期失业者能否随经济改善而终于谋得差事，抑或就此完全脱离职场，仍有待观察。但克鲁格的分析暗示愈来愈有可能是后者。

“需同心协力才能提高长期失业人士的就业前景，尤其是因他们退出职场的比例愈来愈高。”克鲁格在一篇论文中写道。这篇文章的共同作者还包括他在普林斯顿大学的同事Judd Cramer和David Cho。

克鲁格等论文作者发现，长期失业者尤其易有退出职场的倾向。尽管那种模式在衰退结束后一段期间被压抑住，但研究者做出结论，未来几年这种倾向将再度凸显。

而经济增强似也不太可能让长期失业人士大受其惠。研究者发现，即便是像北达科他州等失业率低的州，长期失业者的境遇似乎也没有比较好。

论文还建议，美国联邦储备委员会(美联储/FED)试图衡量就业市场收紧何时可能刺激薪资通胀压力时，观察短期失业族群渐减的状况会比看整体失业率要有用。(完)

(编译 张若琪 审校 李爽)

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