宽松货币时代即将结束的号角吹响 拉美国家亟待推进改革

图中为百元面额的阿根廷比索纸币。 REUTERS/Marcos Brindicci

路透华盛顿4月12日 -决策者本周警告道，随着资本成本上升及大宗商品价格下跌削弱经济成长力道，并迫使政府采取更多措施来刺激经济活动，拉美国家将不得不勒紧腰带。

世界银行和国际货币基金组织(IMF)均预计，今年拉美经济成长将较去年放缓，因中国成长放缓削弱大宗商品需求，部分央行削减刺激举措使得金融环境收紧。

IMF预计今年拉美经济将增长2.5%，为连续第四年成长放缓。

“拉美显然结束了高增长时期，尤其是南部地区，”IMF西半球主管Alejandro Werner在全球银行春季会议上称。

国际专家表示，拉美国家屡经国内和全球金融危机，一般应该经受得住美国等发达经济体宽松货币政策逐步回归正常的冲击。

但消化冲击的程度将取决于各国经济形势、及其为了提高生产力和竞争力及支持投资所进行改革的决心。

“我们都需承认，促进增长的将不会是过多的流动性或便宜的融资成本；必须由内部来创造增长，结构性改革永远有助于此。”墨西哥财长Luis Videgaray在路透专访时说。

一些国家已经采取了措施。墨西哥正在进行一套包括银行、税务和能源领域的结构性改革方案；哥伦比亚已宣布财政改革；而智利的新政府计划整顿教育。

但巴西和阿根廷等其他国家的增长受中国对原材料需求的支撑，因此进行经济整改的诱因不大。IMF预计巴西2014年经济增长率将放缓至1.8%。

巴西财长曼特加称IMF的预估太悲观。央行总裁Alexandre Tombini则表示，巴西对增加储备、然后在必要时以储备来冲销汇市干预操作的策略感到满意。

“我们已找到安然渡过这些全球金融周期的策略。”他在布鲁金斯学会的一场活动中称。

**痛苦的改革**

巴西、墨西哥和阿根廷身为20国集团(G20)成员，已签署力争未来五年透过新的结构性改革，提振经济增长2个百分点的承诺提议。

IMF和世界银行表示，其他拉美国家必须照做，无论在政治层面会有多么艰难。

“我认为，对于基础设施现代化和变革教育体系以培养人才和促进创新的必要性，该地区已达成广泛的共识，”世界银行拉美首席分析师Augusto de la Torre表示，他称生产率低是该地区的薄弱环节。

“这是一个缓慢且复杂的进程，结果不是一朝一夕就可以实现的，但关键是超越政治敏感型，达成国家层面的协议。”

世界银行表示，各国对国际金融形势收紧和商品价格下跌的承受能力测试表明，更侧重通胀率目标的国家可以更好地通过利率政策来应对这类冲击，其中包括哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁。

世界银行称，巴西通过货币政策应对波动的空间较小，因该国持续高通胀迫使其加息，目前利率已经高达11%。

IMF的Werner警告称，对于那些经常帐赤字较大、通胀率高、国内政策空间有限的国家来说，发达国家收紧货币政策可能产生“严重”影响。

“相对于融资需求较低，经常帐赤字较小，且债务结构较好的国家来说，那些高负债、短期债务较高且资本流动波动较大的国家将面临更大挑战，”他说。(完)

(编译 许娜/张若琪/李爽 审校 高琦/龚芳)

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