美国需实施宽松货币政策来抵消政治僵局的冲击--美联储官员

路透圣地亚哥/亚特兰大10月3日 - 两位美联储高层官员周四指出，美国货币政策保持宽松态势以帮助抵消华盛顿政治斗争造成的损害。两位官员对一旦出现债务违约的恶劣后果提出了警告。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，预算之争产生的令人不安的结果，证明了上月美联储出人意外地作出不缩减资产购买规模的决定是正确的。

他对记者表示，“我认为我们避免了就在演变成目前局势的前夕缩减刺激举措的尴尬局面。”

政治僵局导致本周美国政府关门，如果议员们不能就上调举债限额达成一致，就会造成违约。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔警告称，违约会令金融市场深感不安。

他指出，“不堪设想的结果将成真，美国‘充分信任和信用’将成为海市蜃楼，而不是公认事实。”

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，华盛顿决议造成的经济束缚正迫使美联储有所因应。在议员们增税并削减政府支出后，今年经济成长已受到箝制。

他称，“每次出现阻碍我们的因素时，不论是税收政策还是支出政策...都意味着我们不得不在更长时间内实施低息。我们必须进行更多积极购买。”(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。