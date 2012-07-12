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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 15:49 BJT

篮网放弃霍华德 续约洛佩斯

布鲁克林篮网队周三与布鲁克·洛佩斯续约，签下为期四年价值最高达6000万美元的新合约，这意味着篮网将退出此前对霍华德的争夺战。24岁的洛佩斯身高2米13，生涯平均每场拿到17.4分7.5个篮板，篮网总经理比利金称之为新一代年轻中锋里的佼佼者。图为洛佩斯。

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