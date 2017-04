《独家新闻》Loral拒绝买方财团收购公司本身及旗下Telesat资产的报价--消息

该人士表示,谈判因为极小的价格差距而破裂,双方不会再就协议进行磋商。由于此事尚未公开,该人士要求匿名。

目前尚不清楚Loral及持有其38%股权的主要股东MHR Fund Management LLC下一步准备怎么办,也不清楚未来是否可能恢复谈判。

Loral、MHR、PSP和Telesat的代表均未立即就置评要求做出回应。安大略省教师养老基金计划拒绝置评。

该最新发展表明出售Telesat的努力二度失败。三年前,Loral和PSP一同寻求出售Telesat,希望最多卖出70亿美元,但最终无法就价格达成一致。

据知情人士透露,这一次,Loral希望将自身出售,而不仅仅是所持Telesat股权,部分是为了避免庞大的税单。倘若Loral只是出售所持Telesat股权,两家公司及其股东都需为所得收益缴税。

MHR联席创始人Mark Rachesky被视为决定Loral是否接受收购提案的关键人物。

根据Telesat最新年报,公司总部位于渥太华,是全球第四大固定卫星服务供应商,仅次于Intelsat Global SA、SES SA 和Eutelsat Communications SA 。

2007年,Loral和PSP以34.2亿美元从加拿大主要电话公司BCE Inc 手中收购了Telesat。2012年,Loral把旗下太空系统子公司出售给MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd ,使得Telesat成为Loral的主要资产。(完) (编译 郑茵/许娜;审校 戴素萍)