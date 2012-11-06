韩国和台湾市场环境残酷--欧莱雅

韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。
路透雅加达11月5日电（记者 Neil Chatterjee）---全球最大的化妆品集团欧莱雅(OREP.PA)称，感受到中国放缓和韩国与台湾“残酷”贸易环境的影响。
欧莱雅亚太区负责人Jochen Zaumseil周一对路透表示，今年欧莱雅在韩国的奢侈品营收下降2-3%，去年增长8%。
欧莱雅旗下的奢华产品包括伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）香水、碧欧泉（Biotherm）和兰蔻（Lancome）乳霜，占公司总营收约25%。
“韩国和台湾市场非常残酷，”Zaumseil表示。韩国和台湾非常依赖出口，很容易受到全球需求低迷的影响。
Zaumseil指出，中国作为近几年奢侈品需求的主要拉动者，今年经济也出现放缓，不过欧莱雅的市场份额仍在扩大。
今年上半年，欧莱雅的亚太营收整体上升12.5%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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