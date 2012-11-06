韩国和台湾市场环境残酷--欧莱雅

路透雅加达11月5日电（记者 Neil Chatterjee）---全球最大的化妆品集团欧莱雅(OREP.PA)称，感受到中国放缓和韩国与台湾“残酷”贸易环境的影响。

欧莱雅亚太区负责人Jochen Zaumseil周一对路透表示，今年欧莱雅在韩国的奢侈品营收下降2-3%，去年增长8%。

欧莱雅旗下的奢华产品包括伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）香水、碧欧泉（Biotherm）和兰蔻（Lancome）乳霜，占公司总营收约25%。

“韩国和台湾市场非常残酷，”Zaumseil表示。韩国和台湾非常依赖出口，很容易受到全球需求低迷的影响。

Zaumseil指出，中国作为近几年奢侈品需求的主要拉动者，今年经济也出现放缓，不过欧莱雅的市场份额仍在扩大。

今年上半年，欧莱雅的亚太营收整体上升12.5%。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。