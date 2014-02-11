欧莱雅将从雀巢回购8%股份

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透巴黎2月11日 -欧莱雅(L'Oreal)(OREP.PA)和雀巢NESN.NX周二表示，两家公司达成了一项协议。欧莱雅将从雀巢回购4,850万份股票，或相当于8%的股份。
此举将让欧莱雅每股获利按年增长逾5%。雀巢持有的欧莱雅股份则将从29.4%下降到23.29%。
双方在声明中称，Bettencourt Meyers家族在欧莱雅的持股比例将从30.6%提高到33.31%。(完)
(编译 洪曦; 审校 李春喜)
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路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。