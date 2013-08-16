欧莱雅欲以8.4亿美元收购美即控股

路透8月16日 - 全球最大的化妆品公司欧莱雅(L'Oreal)已经提出欲收购中国护肤品公司美即控股(1633.HK)，报价为65.38亿港元(8.4亿美元)。

总部位于巴黎的欧莱雅周四宣布了该决定，并称美即董事会支持这份每股6.30港元的收购报价。美即是一家香港上市的面膜生产商。

“持有该公司62.3%股权的六位主要股东已经承诺将支持欧莱雅的提案，”欧莱雅公司在声明中称，并表示该交易需获得中国商务部的批准。

该报价相当于在美即最新收盘价基础上溢价25%。为预防投机操作，美即股票已经在8月12日暂停交易。

欧莱雅和美即发布联合声明称，该收购交易的资金料将来自欧莱雅的内部资源，以及法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)的6.5亿欧元信用贷款。交易完成后，美即股票将从香港证交所退市。

中国是欧莱雅的第三大市场，仅次于美国和法国。

欧莱雅的产品包括卡尼尔(Garnier)洗发水和伊夫圣罗兰(Yves Saint Laurent)香水。该公司上月发布财报称，季度营收增长5.2%，因亚太地区等新兴市场增长强劲。

该公司称，美即2012年的营收为1.5亿欧元，较上年增长29%。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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