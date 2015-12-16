洛杉矶多所学校周三料复课 当局称未发现安全威胁

路透洛杉矶12月16日 - 洛杉矶的公立学校周三料恢复正常秩序，当地官员周二因炸弹和枪击威胁作出停课决定，约64万学生受到影响。

当局对洛杉矶学区超过1,000所学校进行了仔细搜查，周二晚间称建筑物是安全的，学生们可以返校。

当局称，威胁邮件经由德国送达，但可能源自当地。

纽约市的公立学校也收到了类似的邮件，但官员们称这是恶作剧，并未停课。

洛杉矶市长Eric Garcetti表示，调查处于初步阶段。

“我们没有掌握足够多的情况，无法确认这是犯罪性的恶作剧还是有人想测试多个城市的漏洞，”他在新闻发布会上说道。（完）