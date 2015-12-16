洛杉矶多所学校周三料复课 当局称未发现安全威胁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透洛杉矶12月16日 - 洛杉矶的公立学校周三料恢复正常秩序，当地官员周二因炸弹和枪击威胁作出停课决定，约64万学生受到影响。
当局对洛杉矶学区超过1,000所学校进行了仔细搜查，周二晚间称建筑物是安全的，学生们可以返校。
当局称，威胁邮件经由德国送达，但可能源自当地。
纽约市的公立学校也收到了类似的邮件，但官员们称这是恶作剧，并未停课。
洛杉矶市长Eric Garcetti表示，调查处于初步阶段。
“我们没有掌握足够多的情况，无法确认这是犯罪性的恶作剧还是有人想测试多个城市的漏洞，”他在新闻发布会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。