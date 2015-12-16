洛杉矶周二因炸弹威胁关闭千所学校 被批反应过度

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透洛杉矶12月15日 （记者 Alex Dobuzinskis/Dan Whitcomb） - 洛杉矶周二因受炸弹和枪支袭击威胁，关闭逾千所公立学校，数十万学生回到家中。联邦官员之后称，此次威胁可能是个骗局。洛杉矶当局被批反应过度。
当局称威胁电邮“经由”德国，但源头可能是洛杉矶本地。近两周前加州发生严重枪击事件，14人死亡，22人受伤。
“基于过去的情况，我不能冒这个险，”洛杉矶校监科蒂内斯（Ramon Cortines）在新闻发布会上表示。科蒂内斯当天稍后对路透表示，洛杉矶联合学区的所有学校预计将于周三重开。
要求匿名的联邦官员与纽约市警察局长布莱顿（William Bratton）的看法相似，均称洛杉矶的决定是“反应过度”。纽约收到了几乎完全相同的威胁，但迅速判定威胁不可信。
洛杉矶市长贾塞提（Eric Garcetti）支持关闭学校的决定，洛杉矶警察局长贝克（Charlie Beck）称，不应在事后批评这种决定，因威胁是“非常明确针对洛杉矶联合学区的”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。