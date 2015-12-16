洛杉矶周二因炸弹威胁关闭千所学校 被批反应过度

路透洛杉矶12月15日 （记者 Alex Dobuzinskis/Dan Whitcomb） - 洛杉矶周二因受炸弹和枪支袭击威胁，关闭逾千所公立学校，数十万学生回到家中。联邦官员之后称，此次威胁可能是个骗局。洛杉矶当局被批反应过度。

当局称威胁电邮“经由”德国，但源头可能是洛杉矶本地。近两周前加州发生严重枪击事件，14人死亡，22人受伤。

“基于过去的情况，我不能冒这个险，”洛杉矶校监科蒂内斯（Ramon Cortines）在新闻发布会上表示。科蒂内斯当天稍后对路透表示，洛杉矶联合学区的所有学校预计将于周三重开。

要求匿名的联邦官员与纽约市警察局长布莱顿（William Bratton）的看法相似，均称洛杉矶的决定是“反应过度”。纽约收到了几乎完全相同的威胁，但迅速判定威胁不可信。

洛杉矶市长贾塞提（Eric Garcetti）支持关闭学校的决定，洛杉矶警察局长贝克（Charlie Beck）称，不应在事后批评这种决定，因威胁是“非常明确针对洛杉矶联合学区的”。（完）