2015年近80万中国游客前往洛杉矶，不爱海滩爱逛街

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶1月12日 （记者 Dan Whitcomb） - 洛杉矶旅游业连续第五年迎来创纪录增长，当地官员认为这要部分归功于中国游客。中国游客现在已成为洛杉矶第二大外国游客群体。

2015年近80万中国游客前往洛杉矶，光顾当地及附近的商店、博物馆和其他景点，而10年前中国游客还不是当地的重要游客群体。相比其他的外国游客，中国游客通常游玩时间更长，消费更多。

“中国存在对洛杉矶的着迷情节，”洛杉矶旅游会展局总裁兼首席执行官厄内斯特·伍德恩（Ernest Wooden）接受路透采访表示。

“很容易想见，中国人对美国生活的印象，包括俚语、嘻哈文化和科技等方面，大多来自电影，”伍德恩表示。“而洛杉矶具备了这些元素。”

“天使之城”的魅力让来自中国的游客在2014年增长了13%。伍德恩称，他预期这种趋势最起码还会持续几年，尽管中国经济走软。

这座城市还吸引了众多中国留学生。许多想让孩子接受西方教育的中国家长通常会选择加州大学洛杉矶分校或者南加州大学。南加州大学招收的外国学生数量仅次于纽约大学。

洛城也是许多中国人的医疗旅游目的地，他们选择西达斯西奈医学中心、希望之城医疗中心和加州大学洛杉矶分校罗纳德·里根医疗中心等医院，冀望当地尖端的医学技术能治疗癌症和其他严重疾病。

伍德恩也称赞了洛杉矶直接向中国宣传当地魅力的积极策略。洛杉矶是首个采取这种策略的美国大城市。近十年前洛杉矶在北京设置办事处，之后扩展到上海，今年扩展到广州。

洛杉矶去年启动了“你好，中国”计划，计划包括建设中文网站、新浪微博推广，以及与大型旅游公司合作。

伍德恩称，洛杉矶的旅游营销行动之所以成功，部分要归因于对中国游客的理解和迎合。中国游客不太喜欢日光浴，对南加州知名的海滩通常也兴趣不大。

中国游客感兴趣的是博物馆、好莱坞、迪士尼乐园和高档购物中心，他们的消费支出要超过大多数游客，也喜欢在市内待更长时间。

伍德恩称，酒店已了解这些文化差异，譬如要给中国客人上常温啤酒，提供中文电视台，还有拖鞋--因为他们不习惯光脚在地毯上走。（完）