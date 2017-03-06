乐天称旗下有四家中国零售店在接受当地监管层检查后已关门

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透首尔3月6日 - 韩国乐天集团周一表示，其在中国的四家零售店在被监管当局检查后关门。韩国抗议中方在乐天同意为美国导弹防御系统提供部署用地后遭到中方不公平对待。
一名乐天玛特(Lotte Mart)发言人表示，这四家零售店分别位于丹东、常州等地，上周接受检查后已关门，但该发言人不能提供进一步细节。截至今年1月，乐天玛特在中国已开设大约115家店铺。
0019 GMT，乐天购物(023530.KS)下跌3.5%，韩国综合股价指数.KS11下滑0.4%。乐天玛特是乐天购物的一个业务部门。
这些零售店关门之前，乐天集团旗下企业Lotte International Co Ltd上周通过一项土地交换以利部署萨德系统。(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”