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国际财经 | 2017年 3月 6日 星期一 10:16 BJT

乐天称旗下有四家中国零售店在接受当地监管层检查后已关门

路透首尔3月6日 - 韩国乐天集团周一表示，其在中国的四家零售店在被监管当局检查后关门。韩国抗议中方在乐天同意为美国导弹防御系统提供部署用地后遭到中方不公平对待。

一名乐天玛特(Lotte Mart)发言人表示，这四家零售店分别位于丹东、常州等地，上周接受检查后已关门，但该发言人不能提供进一步细节。截至今年1月，乐天玛特在中国已开设大约115家店铺。

0019 GMT，乐天购物(023530.KS)下跌3.5%，韩国综合股价指数.KS11下滑0.4%。乐天玛特是乐天购物的一个业务部门。

这些零售店关门之前，乐天集团旗下企业Lotte International Co Ltd上周通过一项土地交换以利部署萨德系统。(完)

(编译 王颖；审校 李婷仪)

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