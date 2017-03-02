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国际财经 | 2017年 3月 2日 星期四 14:25 BJT

韩国乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击

路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。

上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。

之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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