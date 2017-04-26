乐天集团将成立控股公司改善公司治理 减少交叉持股现象

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
乐天购物 (023530.KS)、乐天制果 (004990.KS)、乐天七星饮料(005300.KS)和乐天食品(002270.KS)在申报文件中称，这四家公司将各自一分为二变成八家公司，其中四家合并成一个控股公司。
乐天集团曾在1月表示，旗下的上述四家公司正在研究如何减少交叉持股关联，包括可能采取控股公司结构。
乐天集团在公告中表示，设立控股公司将把交叉持股关系从目前的67个减少到18个。
周三公告发布的同时，旗下相关公司股票暂停交易，到周四早间将恢复。
乐天集团称，新实体股份在获股东批准后，将于10月30日开始交易。
创始人家族成员2015年开始公开反目，加剧该集团解决其复杂治理结构的压力。
乐天去年曾寻求将旗下乐天酒店上市，首次公开发行(IPO)目标45亿美元，作为解决交叉持股问题计划的一部分，但后来宣布无限期暂停。
该集团虽坚称会重启该IPO，但至今尚未给出一个具体日期。(完)
(编译 张涛/刘秀红；审校 李春喜/艾茂林)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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