韩国检方又搜查乐天旗下至少10家公司 或涉及行贿基金调查

路透首尔6月14日 - 韩国乐天集团称，检方至少又搜查了10家公司，其中包括乐天化学(011170.KS)，进一步加大公司面临的压力。乐天集团涉足业务广泛，从啤酒到石化不一而足。

乐天集团发言人称，乐天化学、乐天制果(004990.KS)以及未上市的乐天建设(LOTTE E&C)均被当局搜查。乐天集团是韩国第五大集团公司。

乐天七星饮料(005300.KS)发言人也表示，该公司被当局搜查。

上周五检方搜查了乐天集团总部及旗下数家公司的办公室，其中包括未上市的乐天酒店。这次调查导致乐天酒店高达45亿美元的首次公开发行(IPO)计划搁浅。

乐天集团最大上市公司--乐天化学也退出了对美国Axiall CorpAXLL.N的竞购。

乐天集团旗下公司股价周二再次下跌，自当局首次搜查以来，乐天化学已经挫跌6.1%，乐天制果重挫9.1%。

乐天集团发言人拒绝对搜查的原因置评。

了解情况的人士称，周五动员约200名检调人员的搜查，是对可能存在“行贿基金”调查案所采取的部分行动。

路透无法立即联系上首尔中央地方检察厅置评。(完)