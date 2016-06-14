韩国检方又搜查乐天旗下至少10家公司 或涉及行贿基金调查

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔6月14日 - 韩国乐天集团称，检方至少又搜查了10家公司，其中包括乐天化学(011170.KS)，进一步加大公司面临的压力。乐天集团涉足业务广泛，从啤酒到石化不一而足。
乐天集团发言人称，乐天化学、乐天制果(004990.KS)以及未上市的乐天建设(LOTTE E&C)均被当局搜查。乐天集团是韩国第五大集团公司。
乐天七星饮料(005300.KS)发言人也表示，该公司被当局搜查。
上周五检方搜查了乐天集团总部及旗下数家公司的办公室，其中包括未上市的乐天酒店。这次调查导致乐天酒店高达45亿美元的首次公开发行(IPO)计划搁浅。
乐天集团最大上市公司--乐天化学也退出了对美国Axiall CorpAXLL.N的竞购。
乐天集团旗下公司股价周二再次下跌，自当局首次搜查以来，乐天化学已经挫跌6.1%，乐天制果重挫9.1%。
乐天集团发言人拒绝对搜查的原因置评。
了解情况的人士称，周五动员约200名检调人员的搜查，是对可能存在“行贿基金”调查案所采取的部分行动。
路透无法立即联系上首尔中央地方检察厅置评。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。