韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导

路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。

报导援引未署名消息人士称，乐天购物、乐天制果、乐天七星饮料和乐天食品这四家公司的董事会最早下周开会讨论这个问题。

报导称，四家公司每个将一分为二，这样八家公司中的四个将并入一个控股公司。

乐天发言人称，自2015年底以来该集团已经解决了子公司之间83%的交叉持股问题，希望解决尚待处理的部分。该发言人对Money Today的报导不予置评。