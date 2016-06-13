韩国乐天酒店无限期推迟45亿美元IPO计划（更新版）

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(新增乐天酒店宣布及评论)
路透首尔6月13日 - 韩国乐天酒店周一宣布，无限期暂停高达45亿美元的首次公开发行(IPO)计划，韩国检方发动突击搜查后，乐天酒店所属的乐天集团关联企业大受冲击。
三名直接知情人士指出，上周五乐天集团总部、乐天酒店及其他乐天企业遭检方搜查，是配合一项涉嫌贪腐的调查。
检方调查行动除了造成乐天酒店IPO大受影响外，也导致乐天化学(011170.KS)退出竞购美国Axiall CorpAXLL.N，集团个股股价全面下滑。乐天酒店IPO原本有望成为今年全球IPO之冠。
分析师指出，这起丑闻凸显出，投资乐天这类透明度不高的韩国财阀所面临的潜在风险。
“法律风险打乱了乐天上市计划。在外资眼中，韩国的公司治理是一个极不确定的问题，”Hansung大学经济学教授Kim Sang-jo称。
乐天酒店在监管文件中称，鉴于近期的“内部和外部事务”，作出该决定是为保护投资者。
这家全球第三大免税店运营商称，尽管撤销IPO计划，但仍将继续推行本地免税店扩张和海外新开免税店的计划。
检方的突击搜查是本月对于这宗交易的第二次打击。
上周二，乐天酒店缩减IPO规模，并将上市时间从6月推迟至7月，此前检方对公司一名董事启动贪腐调查。
乐天集团旗下公司股价周一大跌。乐天购物(023530.KS)和乐天制果 (004990.KS)分别下挫5.4%和6%，乐天化学(011170.KS)跌3.9%。韩国股市.KS11跌幅为1.9%。(完)
(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 张荻/王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。