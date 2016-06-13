韩国乐天酒店无限期推迟45亿美元IPO计划（更新版）

(新增乐天酒店宣布及评论)

路透首尔6月13日 - 韩国乐天酒店周一宣布，无限期暂停高达45亿美元的首次公开发行(IPO)计划，韩国检方发动突击搜查后，乐天酒店所属的乐天集团关联企业大受冲击。

三名直接知情人士指出，上周五乐天集团总部、乐天酒店及其他乐天企业遭检方搜查，是配合一项涉嫌贪腐的调查。

检方调查行动除了造成乐天酒店IPO大受影响外，也导致乐天化学(011170.KS)退出竞购美国Axiall CorpAXLL.N，集团个股股价全面下滑。乐天酒店IPO原本有望成为今年全球IPO之冠。

分析师指出，这起丑闻凸显出，投资乐天这类透明度不高的韩国财阀所面临的潜在风险。

“法律风险打乱了乐天上市计划。在外资眼中，韩国的公司治理是一个极不确定的问题，”Hansung大学经济学教授Kim Sang-jo称。

乐天酒店在监管文件中称，鉴于近期的“内部和外部事务”，作出该决定是为保护投资者。

这家全球第三大免税店运营商称，尽管撤销IPO计划，但仍将继续推行本地免税店扩张和海外新开免税店的计划。

检方的突击搜查是本月对于这宗交易的第二次打击。

上周二，乐天酒店缩减IPO规模，并将上市时间从6月推迟至7月，此前检方对公司一名董事启动贪腐调查。

乐天集团旗下公司股价周一大跌。乐天购物(023530.KS)和乐天制果 (004990.KS)分别下挫5.4%和6%，乐天化学(011170.KS)跌3.9%。韩国股市.KS11跌幅为1.9%。(完)