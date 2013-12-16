卜蜂莲花向物美商业出售京沪等业务计划中止

西王集团称将为齐星注入流动性 尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透香港12月16日 -卜蜂集团旗下中国购物中心营运商--卜蜂莲花(0121.HK)周一公布，其向物美商业1025.HK出售北京、上海等业务之计划中止，因双方未能就交易主要条款达成协议。
卜蜂莲花与物美于10月公布的框架协议，由物美商业收购后者位于北京、上海及中国其他省业务（广东省及湖南省除外），收购代价为23.45亿港元。
据卜蜂莲于联交所的声明称，“尽管卜蜂莲花与物美善意地进行了广泛的磋商，但仍无法就约定建议交易的若干主要条款取得充分的进展。因此，建议事项将不会继续进行。”
而物美的声明则称，“公司希望强调在上述事宜中已考虑了股东的最佳利益。”
卜蜂莲花上周五收报0.211港元，物美则报10.94港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。