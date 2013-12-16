卜蜂莲花向物美商业出售京沪等业务计划中止

路透香港12月16日 -卜蜂集团旗下中国购物中心营运商--卜蜂莲花(0121.HK)周一公布，其向物美商业1025.HK出售北京、上海等业务之计划中止，因双方未能就交易主要条款达成协议。

卜蜂莲花与物美于10月公布的框架协议，由物美商业收购后者位于北京、上海及中国其他省业务（广东省及湖南省除外），收购代价为23.45亿港元。

据卜蜂莲于联交所的声明称，“尽管卜蜂莲花与物美善意地进行了广泛的磋商，但仍无法就约定建议交易的若干主要条款取得充分的进展。因此，建议事项将不会继续进行。”

而物美的声明则称，“公司希望强调在上述事宜中已考虑了股东的最佳利益。”

卜蜂莲花上周五收报0.211港元，物美则报10.94港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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