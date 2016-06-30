楼继伟：亚洲基础设施投资瓶颈不在于缺钱 而是缺结构性改革

路透北京6月30日 - 中国财政部长楼继伟表示，目前基础设施投资遇到的瓶颈，从根本上讲，并不在于缺钱，甚至不在于缺渠道、缺机构，缺的是结构性改革。

财政部网站援引他上周末在亚洲基础设施投资银行（亚投行）首届年会期间举行的“基础设施与全球经济增长”研讨会上讲话称，基础设施建设并不缺钱，因为有大量的资金可以动员，甚至一些养老基金也愿意进入低风险、收入稳定的基础设施建设领域。

“这就需要解决结构性的、体制障碍的问题，这属于供给侧结构性改革的内容。”他说。

谈到为何私营部门较难参与到基础设施建设领域中来，楼继伟表示，对于私人部门而言，基础设施投资具有很大的不确定性。如果私人部门投资于债券、股票等，其可以根据专业知识作出风险收益的评估判断，而且这些投资都是高度流动性的。

但如果投资于基础设施建设，特别是绿地开发式的基础设施投资，政治、社会、环境、经济等各方面的风险都是很难测度的。因此，私人部门很难进入。

解决方式方面，楼继伟认为，第一种是应用PPP(政府和社会资本合作)模式。多边开发机构、贷款接受国和私人部门可以联合开发，以缓释风险；第二种是先由多边开发银行和贷款国政府开发，变成成熟资产后再卖给私人部门，以此腾挪宝贵的公共资源，进行新的绿地投资。

第三种就是进行结构性改革。“要使基础设施建设获得进展，需要进行结构性改革。因为有些风险需要政府去克服，这样才能使得基础设施项目更好地落地。”他说。（完）

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