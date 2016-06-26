中国财长称英国退欧加剧了市场不确定性

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月26日 - 中国财政部长楼继伟周日表示，英国公投决定退欧加剧了市场的不确定性，但称近期市场反应“过度”，公投结果的实质影响可能在5-10年内显现。
楼继伟在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)北京首次年会上发表这番讲话。
楼继伟指出，“退欧”决定令全球经济笼罩阴影，后续效应可能在未来五到10年内显现。
他说，现在很难预期影响，目前市场的反应或许有些过度，需要冷静下来客观地看。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。