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中国财经 | 2016年 6月 27日 星期一 07:42 BJT

中国财长称英国退欧加剧了市场不确定性

路透北京6月26日 - 中国财政部长楼继伟周日表示，英国公投决定退欧加剧了市场的不确定性，但称近期市场反应“过度”，公投结果的实质影响可能在5-10年内显现。

楼继伟在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)北京首次年会上发表这番讲话。

楼继伟指出，“退欧”决定令全球经济笼罩阴影，后续效应可能在未来五到10年内显现。

他说，现在很难预期影响，目前市场的反应或许有些过度，需要冷静下来客观地看。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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