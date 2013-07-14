(官方更正)楼继伟：中国经济不会硬着陆

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
(更正：新华社将今年中国经济增长目标“7%”更正为“7.5%”。)
路透北京7月12日 - 新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP(国内生产总值)增长7.5%没有太大问题。
楼继伟在美国华盛顿参加第五轮中美战略与经济对话时并表示，中国经济放缓的同时，经济结构调整取得了成效，经济增长的质量有所提高，消费对经济增长的贡献率在提升，服务业的比重在提高，经常项目顺差在减少。
“中国经济第一季度增速是7.7%，下半年增速可能会稍微低一些，但实现全年7.5%增长目标没有太大问题。”报导援引楼继伟的话并强调，尽管经济调整是痛苦的事，但中国将继续推进这一进程。(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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