楼继伟称中国经济增速放缓是健康的 将保持在可预期空间

路透北京10月12日 - 中国财政部长楼继伟表示，目前全球经济形势并不乐观，中国的经济转型是一个健康的调整，在把经济保持在一个可预期空间的同时，中国将继续推进内部的结构性改革。

第一财经日报援引楼继伟的话称，中国经济像2009年和2010年那样的超高速增长是不可持久的，过分依赖政府投资和房地产也是不可持久的，所以自然需要结构性转型和发展动力的转型。

“若以中国为例，相比2009年至2011年我国10%的经济增速，现在7％的增速是放缓了。有些国家幻想中国经济增速还维持在10%，这是不可能的，也是不可持续的。7%是非常高的增长速度。”楼继伟称。

他表示，国际金融危机爆发时，中国经济的高速增长贡献了全球经济增长的50％以上，支持了全球经济复苏。这么长时间过去了，现在应该是发达国家更快地复苏，以给发展中国家一些外部的需求。

IMF维持了中国2015年和2016年经济增长6.8%和6.3%的预测不变。中国今年确定的国内生产总值（GDP）增长目标为7%左右。中国将于10月19日发布包括三季度GDP在内的宏观数据。

路透综合25家机构预测中值结果显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，9月工业和投资微走弱，三季度GDP增速破七概率加大。

**未来一段时间中国经济有望平稳增长**

另据中国人民银行研究局首席经济学家马骏给路透提供的其于10月7日在利马参加美洲开发银行举办的首席经济学家论坛时的发言稿称，未来一段时间中国经济有望平稳增长，经济结构向服务业和绿色转型将为未来增长提供支撑。

马骏在介绍中国的经济前景时指出，虽然中国在过去几个季度中面临着经济减速的压力，但是支持增长的积极因素正在逐步增加。最近几个月中国房地产销售明显回升，将有助于在明年上半年稳定房地产投资；地方政府债务置换明显降低了许多基建项目的融资成本，有助于支持基础设施投资的较快增长；过去几个季度出台的稳增长宏观措施在经过一段时滞之后也将对经济增长产生更加明显的效果。

关于国际资本市场对中国经济的一些悲观解读，马骏指出，产生这些看法的一个原因是资本市场过度关注和解读与中国“旧经济”相关的高频数据，比如煤炭价格、电力消费量、货运量等等。

这些数据与高耗能、高污染的产业活动高度相关，而由于经济结构的快速转型，这些产业正在走下坡路，占GDP的比重不断下降。应该更多地看电子商务、医疗、保健、环保、新能源、旅游、娱乐等行业，这些行业的成长远高于总体经济增速。服务业和绿色产业将成为未来经济的增长的主要支撑。

关于中国对大宗商品的需求的前景，马骏认为，中国总体经济增速的变化对大宗商品需求增速有影响，但不是主要的。中国对大宗商品需求的变化更多取决于其经济结构的变化。随着中国经济向服务业和绿色化转型，中国的能源消费增速和结构也必然变化，未来投资构成中的更大的比重应该是有技术含量的投入品。（完）