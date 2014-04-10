楼继伟：正积极筹备亚洲基础设施投资银行

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透博鳌4月10日 -中国财政部部长楼继伟周四表示，当前正与东盟筹备亚洲基础设施投资银行；今年秋季争取形成政府间的备忘录，推动该组织尽快建立。
他是在博鳌论坛上做出上述表示的。他强调了基础设施投资在引领复苏中的重要作用，并称经济复苏还很脆弱，发达国家在创造新需求方面应发挥更大作用。
他并透露，亚洲基础设施投资银行的初设资本金是500亿美元，根据其他类似机构的经验，首轮投入资金为初设规模的10%左右，后期也会通过发债等方式融资。
至于年内力推的基础设施建设中的公私合作关系(PPP)模式。楼继伟表示，据其观察，目前成功案例不是特别多，关键是社会资本和政府部门间如何分担风险、获得收益方面不成功，还要加强工作。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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