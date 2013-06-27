楼继伟：完成全年财政预算压力很大

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京6月27日 - 中国财政部部长楼继伟周四表示，今年前4个月累计中央财政收入同比下降0.8%。要实现年初预算确定的中央财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。
新华社援引他在向全国人大常委会作2012年中央决算报告时的话称。中国年初确定的全国财政收入增长目标是8%，支出增长目标是10%。中央财政收入增长目标是7%，中央财政支出目标是增长8.4%。
中国５月份实现全国公共财政收入12,749亿元人民币，同比增长6.2%，增速较上月微升1个百分点。当月全国公共财政支出10,266亿元，同比增长12%。
１-５月累计，全国公共财政收入56,214亿元，同比增长6.6%，增幅同比回落6.1个百分点；全国公共财政支出46,610亿元，同比增长13.2%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。