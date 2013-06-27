楼继伟：完成全年财政预算压力很大

路透北京6月27日 - 中国财政部部长楼继伟周四表示，今年前4个月累计中央财政收入同比下降0.8%。要实现年初预算确定的中央财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。

新华社援引他在向全国人大常委会作2012年中央决算报告时的话称。中国年初确定的全国财政收入增长目标是8%，支出增长目标是10%。中央财政收入增长目标是7%，中央财政支出目标是增长8.4%。