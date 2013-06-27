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中国财经 | 2013年 6月 27日 星期四 18:13 BJT

楼继伟：完成全年财政预算压力很大

路透北京6月27日 - 中国财政部部长楼继伟周四表示，今年前4个月累计中央财政收入同比下降0.8%。要实现年初预算确定的中央财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。

新华社援引他在向全国人大常委会作2012年中央决算报告时的话称。中国年初确定的全国财政收入增长目标是8%，支出增长目标是10%。中央财政收入增长目标是7%，中央财政支出目标是增长8.4%。

中国５月份实现全国公共财政收入12,749亿元人民币，同比增长6.2%，增速较上月微升1个百分点。当月全国公共财政支出10,266亿元，同比增长12%。

１-５月累计，全国公共财政收入56,214亿元，同比增长6.6%，增幅同比回落6.1个百分点；全国公共财政支出46,610亿元，同比增长13.2%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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