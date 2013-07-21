楼继伟：别指望中国经济增速再快一些 也没人相信硬着陆

* 别指望中国经济增速再快一些

* 也没人相信会硬着陆

* 房地产发展要有长效机制

* 美国QE退出要尽量考虑其他国家关切

路透上海7月21日 - 中国财政部长楼继伟在参加G20会议期间表示，没有与会代表相信中国经济会硬着陆；反而希望中国经济增速能再快一些，但那是想也别想的。

他在接受新华社采访时指出，房地产业应该对经济发展起到正常的作用。房地产业的发展如何与城镇化战略结合等问题需要进一步研究，需要建立房地产业发展的长效机制。

“没有与会代表相信中国经济会硬着陆。”他称，国内一些经济学家提出中国经济存在硬着陆风险，是自己不看好自己。

楼继伟透露，一些国家的财长在本次会议上希望中国经济增速再快一些，以支撑世界经济复苏。“我告诉他们，你们别想，你们的功课需要自己完成。”

他指出，尽管中国今年国内经济增速按GDP算没有去年高，但新增就业超过去年，服务业发展情况也不错，“我们看到，国内发电量和用电量增长4%，其中服务业用电量增长达到8%；投资也不弱，而且服务业投资更强，这说明中国经济活力在增强。”

楼继伟表示，新政府执政四个月以来，已经放开160多个行政审批事项，目前国务院还在酝酿更多的解除管制措施。他称，包括利率市场化在内的一系列改革内容都与新政府的执政方向一致。此外，增加预算的完整性、透明度，减少预算制度对经济波动的影响都是正在进行的改革。

“中国的改革是对制度进行逐步完善的过程。”他说。

中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

**房地产发展要有长效机制**

关于中国房地产市场发展现状，楼继伟认为，房地产业应该对经济发展起到正常的作用。房地产业的发展如何与城镇化战略结合等问题需要进一步研究。

他称，“大家都说房地产价格上涨，但同时也有相当多的城市房源供应是过剩的；相当多的城市供地是不足的；相当多的开发商信心是不足的；相当多的购房者是在观望的，因此国务院还需要继续研究房地产发展的长效机制。”

对于全球经济，楼继伟介绍，与会代表认为当前全球经济发展状况不是特别乐观，认为世界经济已复苏还为时尚早。

他并表示，大家对于美联储退出量化宽松政策表示担忧，特别是美联储如果与市场和其他机构沟通不好的话，将会对市场产生负面影响。

“我们希望美方在这一问题上作出解释。”他称，”在量化宽松政策(QE)的退出过程中，美方要尽量考虑其他国家的关切。”

关于国际多边金融机构对世界经济复苏的作用，楼继伟认为，在全球私人部门和政府部门都在“去杠杆”的情况下，需求的增长是关键。这时候最应发挥多边机构的作用，特别是多边机构和市场长期投资者加强合作，动员更多的资金进入投资。

但与此相反，“我们看到多边机构的业务在发达国家的主导下反而在收缩”。楼继伟强调，上述做法是一种短视的行为。

他说，由于发达国家担心扩大多边机构业务需要增加其资产规模，“按照各国在多边机构中的份额，发达国家需要在多边机构扩充资产过程中摊钱，但目前在紧缩的条件下谁也没钱，又不愿意丢掉份额，因此这些国家对该问题非常敏感。”

楼继伟认为，目前在全球市场低利率的条件下，多边机构完全可以增加杠杆，通过创新和加强各机构间的合作，扩大投资和长期资金来源。(完)

(记者 毕晓雯；审校 张喜良)

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