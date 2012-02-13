楼继伟：欧债并非中投这样长期投资者的理想投资标的

中国主权财富基金--中国投资公司董事长兼执行长楼继伟周一表示，欧洲政府债券并非中投这样长期投资者的理想投资标的。他在北京一论坛上并称基础设施和实业项目是更为理想的投资。此外楼继伟并指出，德国总理默克尔近期访问中国时提出希望中投等长期投资者购买欧债。路透