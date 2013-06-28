楼继伟：完成全年财政预算压力很大（更新版）

中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
(新增中国财政收支图表，以及增加地方债管理的内容)
路透北京6月28日 - 中国财政部部长楼继伟表示，今年前4个月累计中央财政收入同比下降0.8%，主因受到经济增长趋于平缓，实施结构性减税等因素影响。要实现年初预算确定的中央财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。
他周四向全国人大常委会作2012年中央决算报告时称，“牢固树立‘过紧日子’的思想，严格支出管理...严控‘三公经费’支出。”
中国年初确定的全国财政收入增长目标是8%，支出增长目标是10%；中央财政收入增长目标是7%，中央财政支出目标是增长8.4%。
欲浏览中国年度财政收支差额与财政收入增速图表，请点选：r.reuters.com/tef39t
受中国经济增速放慢影响，财政收入增幅也随之减弱，而教育、科技、医疗卫生、社会保障等民生支出的刚性需求则相当大，中国财政管理的难度不小。
中国5月份实现全国公共财政收入12,749亿元人民币，同比增长6.2%，增速较上月微升1个百分点。当月全国公共财政支出10,266亿元，同比增长12%。
１-５月累计，全国公共财政收入56,214亿元，同比增长6.6%，增幅同比回落6.1个百分点；全国公共财政支出46,610亿元，同比增长13.2%。
欲浏览中国全国月度财政收入与去出增速图表，请点选：r.reuters.com/sef39t
对于倍受瞩目的地方债，楼继伟强调，要加快建立政府财务报告制度，全面动态监控地方政府性债务情况。完善地方政府性债务风险预警机制，加强高风险地区债务管理，严格控制地方政府新增债务。
此外，还将逐步将地方政府债务分类纳入财政预算管理，建立规范的地方政府举债融资机制，切实防范财政金融风险。
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（完）
(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)
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