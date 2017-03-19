楼继伟称各国经济政策空间在缩小 协调产生合力更加必要

路透上海3月19日 - 中国财政部前部长、全国社会保障基金理事会理事长楼继伟周日表示，面对杠杆高企，经济增长总体缓慢和贸易摩擦加剧等现状，全球的经济难言实质性的和可持续性的复苏，且各国政策空间在缩小，协调产生合力就更加必要。

他在2017中国发展高层论坛上并称，如何运用好货币政策和财政政策工具，既能有效降低杠杆率，又不引发去杠杆过程中的风险；金融监管应当把握到什么程度，使得金融体系是安全的，同时又能以适宜的成本支持实体经济，这些问题都需要协调。

“要认识到高杠杆和低生产率的搭配，蕴藏着高风险，危机还有可能不期而至，做好自身的事承担起责任，应是各国共同的选择。”他说。

楼继伟指出，金融危机对各国造成了冲击和恢复过程的缓慢，一定程度上反映了相关的国家在总供给一侧的脆弱性；应对金融危机各国都在适度的加杠杆，包括货币政策和财政政策加杠杆，阶段性的增加总需求，防止危机快速蔓延，并且利用好这一喘息的时机。抓紧进行包括金融监管的改进和结构性的改革。

“但是，货币财政（政策）加杠杆给出了经济稳定的幻觉，一个幻象，不愿意忍受改革的阵痛。”他认为，货币政策和财政政策买来的时间如果浪费掉政策空间会越来越小，最终需要在紧货币、紧财政的条件下进行改革，阵痛会更加剧烈，就更难凝聚共识，容易滑向左倾或者右倾的民粹主义。

楼继伟进一步指出，从现实情况看，全球杠杆率高企而全要素生产率停滞甚至下降，民粹主义泛滥。在这个时候更需要政治家的担当和睿智，既能凝聚民心，又能采取正确的政策顺序，推进改革，改善供给。（完）