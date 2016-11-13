中国原财政部长楼继伟卸任后履新全国社保基金理事长--财新

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月12日 - 中国财新网周六报道称，本周刚刚卸任中国财政部部长的楼继伟，已于周四（10日）正式到全国社保基金理事会报到，成为第五位理事长。
十二届全国人大常委会周一免去了现年66岁的楼继伟的财政部部长职务，任命现年59岁的肖捷为财政部部长。
报道指出，本周四上午，财政部机关召开了司局级以上干部会议，在中组部负责人的陪同下，财政部新旧部长完成了工作交接，楼继伟正式卸任。
社保基金理事会此前四任理事长中，除了戴相龙，其余三位（刘仲藜、项怀诚、谢旭人）均曾任财政部部长。
去年3月，楼继伟在一次发言中表示，社会保险的基本属性是保险，而不是公共财政属性。1997年以前社会养老制度没有建立，企业职工没有缴纳社保不仅形成了社保缺口，也催生了巨额国有资产，只有通过划拨国资充实社保，才有条件降低社保缴纳费率。
截至2015年末，财政性拨入全国社保基金资金和股份累计7,279.38亿元人民币，社保基金会管理的基金资产总额达到19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。