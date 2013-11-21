楼继伟：将加快房产税立法

路透北京11月21日 -人民日报周四报导引述中国财政部部长楼继伟称，中国将加快房产税立法和改革步伐，减少房产建设和交易环节税费，清费立税，增加房产保有环节的税收。

国务院常务会议周三决定，建立不动产登记信息管理基础平台，也将推动房产税提供助力。会议提出，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。

报导中楼继伟对三中全会深化财税改革重点做出解读。他并称，区域发展规划应与税收优惠政策脱钩，今后原则上不再出台新的区域税收优惠政策，税收优惠政策统一由专门税收法律法规规定。

“对于目前已有的优惠政策，要确定期限、限期取消，以后不再开新口子。”他说。

在预算制度方面，楼继伟称，目前以收支平衡为核心的控制方式容易带来预算执行的“顺周期”问题。预算审批改为以支出为重点后，税收就不再是任务，而是预期，财政收入依法征收，该收多少就收多少。

中共十八届三中全会《决定》中提出，将改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。