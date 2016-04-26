楼继伟：对反映集中具有普遍性税负增加问题 会运用临时性政策

路透北京4月26日 - 中国将从5月1日起全面实施营业税改增值税。中国财政部长楼继伟表示，对于反映集中的具有普遍性的税负增加问题，将充分发挥财税政策精准调控、定向调控作用，根据不同情况，综合运用临时性、阶段性、过渡性政策，采取一切可行办法，保证运行中的问题及时得到解决。

人民日报周二援引他的话称，对于个别企业出现的税负增加问题，做好纳税辅导，引导企业合理选择过渡措施；全面推开营改增试点后，增值税中央与地方分享比例要做合理适度调整。

“制造业、商业等原增值税行业，以及前期已经纳入试点范围的交通运输业、邮政业、电信业、部分现代服务业等，因四大行业纳入增值税征收范围可抵扣进项税额增加，税负会普遍下降。”楼继伟强调，通过政策设计所有行业税负只减不增可以做到，但并不能保证所有企业税负下降。

中国将于5月1日起全面实施营改增，金融业的纳税档定在6%区间，为最低一档。但由于已公布的细则中增加了不少原来并不需要缴纳营业税的业务项目，业内人士表示银行间业务收入的实际税赋是增加的。

他们还指出，由于目前已公布细则也未详尽银行业的部分业务，令其实际操作增加了不少难度，也希望有关部门能够尽快厘清。

**中央地方分享比例要调整**

楼继伟提到，全面推开营改增试点后，增值税中央与地方分享比例要做合理适度调整，目前过渡方案正在研究制定过程中。

“总的考虑是，在保持现有中央和地方财力格局总体稳定的情况下，制定增值税中央与地方分享的过渡办法，引导各地因地制宜发展优势产业，增强地方财政造血能力。”他并强调“特别需要说明的是，营改增中央和地方都是减税的，增值税收入划分调整后中央将多负担减收。”

他解释，鉴于税制改革未完全到位，中央与地方事权和支出责任划分还有一个过程，全面推开营改增试点后，对中央与地方增值税收入划分需要有一个过渡方案，推动理顺中央和地方分配关系。

按照“存量不动，增量调整”的原则，中央上划收入通过税收返还方式给地方，确保中央与地方既得利益不变。 楼继伟表示，现行增值税制度还存在税率档次多、抵扣项目不完整、大量临时过渡措施等问题，与规范的消费型增值税制度相比还存在一些差距。根据全国人大税收法定的要求，下一步相关部门将启动增值税立法，并在这一过程中，继续完善增值税制度，最终，通过立法巩固改革成果，确立比较规范的消费型增值税制度。

中国将从5月1日起将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

据统计，2012年至2015年前期试点累计减税6,412亿元人民币，营改增试点以来，第三产业投资规模明显扩大，占全社会固定资产投资比重由2012年的52.6%提高到2015年的56.6%；第三产业增加值占GDP的比重也逐步提高，由2012年的45.5%逐年提高到2015年的50.5%，首次过半。（完）