楼继伟称世行总税率“意义不大” 未来有条件续降养老保险费率

路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。

新华周一晚间报导援引财政部前部长楼继伟称，世行测算的总税率属于微观税负分析，其指标范围和数据的选取与通行算法差异较大，用这一指标作国与国之间横向税负比较意义不大。

“比较税负，关键看宏观税负，即总收入与名义GDP的比值。”楼继伟说，“从国际比较来看，无论哪个口径，我国宏观税负都低于世界平均水平。”

按照上述计算，如果不包括国有土地使用权出让收入，2014、2015年中国宏观税负均为29%左右，如果计入国有土地出让净收益，宏观税负分别为30.2%和29.8%。

那么世行68%的总税率是怎样计算出来的？据该报告数据采集人之一、普华永道中国税收政策服务合伙人梅杞成介绍，指数所依据的并非各经济体的宏观数据，而是由世行工作组提供一个模拟的从事传统人工密集制造业的中型企业，根据各经济体的税种税率推算出企业总税负（不包括个人负担税负）。

报导称，世行的总税率分子由企业税、劳动力税费、其他税费三部分组成，不包括流转税。其中企业税在中国指企业所得税和土地增值税，因美国没有土地增值税，主要指企业所得税。劳动力税费指的是养老保险医疗等社会保障费用。而其他税费仅指房产税等一些小税种。

“由于各经济体的产业结构、成本结构、发展阶段、税收制度倾向（例如侧重企业税还是个人税）等因素往往存在较大差异，所得出的指数和排名只能反映各经济体税负的某一方面，未必代表各经济体的全面情况。”梅杞成称。

楼继伟并称，讨论所谓“曹德旺跑了”一事，首先要看到他所涉行业的特殊性。汽车玻璃制造业不适合长距离远洋运输，到销售目的地投资是出于客观需要。曹德旺“跑路”属个例，不宜过分解读。

从税负成本看，美国企业所得税税率为35%，中国税率是25%。对于有观点质疑中国征收增值税而美国没有，楼继伟认为中美税制结构不同，对应中国增值税，美国实际要征收销售税，不过税负不反映在汽车玻璃生产环节的增值上，而是落在汽车整车销售环节，因此不能脱离两国税制特点看问题。

他强调，未来按照十八届三中全会要求划转部分国有资本补充社保基金后，中国就有条件进一步降低目前的养老保险费率。另外从现实情况看，因激励约束机制不足和监管不够，企业实际承担的养老保险等费率要低于名义水平，实际缴费费基也比规定的小。

此外，他强调，中国的确存在土地成本高、劳动力成本优势趋弱、利率较高、企业利润率下降等客观问题，“企业家们的担心，正是下一步降成本要努力的方向”。（完）