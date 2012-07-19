路易威登上海开新店 力推订制概念

图为2012年7月18日拍摄于路易威登上海新店的麻将。 REUTERS/Aly Song

路透上海7月18日电（记者 Melanie Lee）---路易威登最大的中国店铺将於周六在上海开张，用订制鞋包吸引中国富豪。

这家新店拥有镀金旋转楼梯和受到邀请才能进入的私密楼层，富豪们可以边做头发边订制皮包。

“订制这一概念是终极奢侈，”路易威登首席执行官Yves Carcelle对路透表示。

“这和艺术是一样的。如果你对艺术感兴趣，终极目标是请艺术家创作，而不是购买已经创作好的作品。”

在对中国消费者最欣赏品牌的调查中，路易威登总能排在前列。但是爱马仕(HRMS.PA)等极奢品牌正在对路易威登构成威胁，一些顶级消费者认为路易威登过於平常。

路易威登希望通过上海新店巩固其奢侈品市场的地位。该店销售时髦的大衣和帽子，以及颜色鲜艳的蛇皮包和鳄鱼皮包，甚至包括装麻将的盒子和订制茶具。

中国是全球第三大个人奢侈品市场，规模至少1,600亿元人民币。未来三年，中国有望超越日本和美国，成为全球最大的奢侈品市场，规模料升至1,800亿元。

该店位於上海奢侈品云集的恒隆广场，香奈儿和普拉达(1913.HK)在这里也都有店铺。

该店共四层，员工超过100人，是目前中国唯一一家提供订制鞋包的店铺。路易威登拒绝透露新开该店的支出。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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