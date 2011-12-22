（更正）世纪佳缘CFO预计明年用户增逾三成

(更正:内文第五段"2015年将达到190亿元人民币"有误,更正为"19亿元人民币".)

* 明年单季新增注册用户维持约500万的水平,全年增三成

* 未来四年收入和利润复合年增长率至少均在30%

* 冀望明年做到"无线婚恋行业第一名"

作者 苏丹

路透北京12月22日电---在中国在线婚恋市场占约四成份额的世纪佳缘DATE.O预计,明年新增注册用户数量将保持在目前单季约500万的水平,且未来四年收入和利润复合年增长率均至少可望达30%.

截至2011年9月30日,世纪佳缘拥有5,050万注册用户.按照预期的用户增速估算,明年将新增2,000万注册用户,同比增幅超过三成.

世纪佳缘CFO(首席财务官)顾尚修周三稍晚接受路透专访时做上述表示.他并称,公司正加大在移动互联网的投入,冀望於明年做到"无线婚恋行业第一名"的目标.

"2011年到2015年,中国在线约会市场年复合增长率大概在30%,相信世纪佳缘(收入增速)可以至少达到这个水平."他并预计,同期公司的利润增长速度也将与收入基本保持一致.

咨询机构艾瑞的一份报告称,2010年中国在线约会市场规模为4.87亿元人民币,2015年将达到19亿元人民币,年复合增长率达31.3%.

顾尚修称,计划增加线上收入中的包月产品,完善产品并整合一些增值服务,从而进一步提高用户付费意愿.但他拒绝给出明年ARPU(平均每付费用户每月贡献收入)的目标值.

"世纪佳缘现在的ARPU比行业要低,只有20元左右.下一步要做的是整合包月产品,这对其ARPU会有很大的提振."三星证券的分析师Michelle Ma称.她预计明年该公司ARPU将实现约11%的增长.

世纪佳缘创立於2003年,今年5月份登陆美国纳斯达克.该网站主要通过互联网平台和线下会员见面活动为单身人士提供严肃婚恋交友服务,公司收入主要来自於三部分--在线服务、线下活动及VIP服务、其他服务等.

**冀望坐上无线约会领域头把交椅**

随着智能手机和平板电脑在中国市场日益普及,世纪佳缘正加大在移动互联网的投入,以期早占先机.

世纪佳缘明年将继续投资於无线互联网业务,希望其产品的下载量、注册量、活跃度和收入方面,均做到无线婚恋行业第一名."这是我们明年很大的一个目标."顾尚修称.

目前,该公司已经为使用苹果IOS系统、Android系统及Windows系统的手机用户分别开发了相应版本的应用终端,并添加地理位置服务功能.截止於2011年9月底,无线客户端下载量已超过100万.

但顾尚修认为,由於智能手机发展还属於非常早期,2012年无线流量对业绩的影响还不会过高.

此外,缺乏用户黏性和产品同质化竞争是世纪佳缘等在线婚恋网站面临的共同挑战.该公司在中国的主要竞争对手是珍爱网和百合网.新闻门户新浪(SINA.O)和社交网站人人(RENN.N)等公司,也在通过不同方式涉猎婚恋交友领域.

"我们担心一点是,虽然在线约会网站的渗透率很低,增长潜力也很大,但流失率也相对较高.因为它不像社交网站,你一直长期会在上面用.而交友网,你找到对象的话就走了."Michelle Ma表示.

顾尚修则认为,在提高用户粘性方面,公司仍大有可为."交友到结婚,中间可能还有一年时间...下游的约会时间,肯定也有很多别的业务."他表示.

在线婚恋市场的竞争远不及在线视频和电子商务网站激烈.包括世纪佳缘、珍爱网和百合网在内的三家公司占据了约八成份额.分析师预料,世纪佳缘的市占率将长期稳定在四成以上.

第四季度是在线约会网站的传统淡季,世纪佳缘对本季度净营收的预期为8,800-9,000万元人民币,与第三季度大致持平.

世纪佳缘周三收盘报5.76美元,较其5月中旬上市时的发行价11美元已近乎"腰斩".(完)

--审校 黄运涛/乔艳红

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