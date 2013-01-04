大多数美国人相信一见钟情--调查

路透纽约1月2日 - 周三公布的一项调查显示，大多数美国人相信一见钟情，他们从不偷看另一半的电子邮件，并认为良好的性生活对成功的伴侣关系非常重要。

调查发现，伴侣对电视频道的选择，是让人最苦恼的争执源头，胜过为家务活、床头看书、打扫浴室等琐事起争执的几率。

“56%的美国人相信一见钟情，已婚或有伴侣人群中这一比例更高，”这项由CBS.com为《60分钟》/《名利场》（60 Minutes/Vanity Fair）进行的调查称。

这项调查还显示，仅17%的受访者曾偷看另一半的电子邮件，只有6%的受访者认为健康的性生活对维持长久伴侣关系不重要。这项调查对1,100人就恋爱、婚姻和伴侣关系进行了问卷。

近75%的受访者表示与另一半的父母相处没有问题，但在同居伴侣中这一比例则降至62%。不过，大多数受访者表示，与另一半的家人相处融洽。

仅6%的受访者称，“他们（对方的家人）喜欢我，但我不喜欢他们”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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