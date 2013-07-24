阿根廷大豆出口减少 买需或转向美国--油世界

* 阿根廷农民不愿出售大豆

* 美国的新作大豆出口需求可能提前

路透汉堡7月23日 - 油籽分析机构油世界周二表示，本种植季阿根廷大豆出口量减少，可能为美国大豆出口带来强劲需求，并导致供应紧张局面。

全球大豆进口商期待今年美国大豆丰收有助于缓解全球市场的紧俏局面，此前三年均供应紧张。但阿根廷大豆出口预计将减少，给市场前景带来不确定性，也可能带来价格上涨压力。

去年由于美国出现干旱天气，大豆价格涨至历史高位。

美国大豆和豆粕期货周一大幅上涨，因市场预期在美国大豆秋收前，大豆库存可能由于需求强劲而出现短缺，所以引发加工商争夺稀少的供应。用于制成豆粕的旧作大豆库存料将在8月31日前降至九年低位。

油世界称，阿根廷农民由于不满国内很高的大豆出口税和对其不利的官方汇率，不愿意出售大豆。

“农民几乎没有出售意愿，加之港口出货量低迷，目前阿根廷大豆出口量降至相对较低的水平。”

油世界现估计阿根廷将在2013年7-9月出口450万吨大豆，高于2012年同期的290万吨。

油世界称，由于美国今年大豆收割可能延迟，以及密西西比河运输限制等基础设施条件受限“可能带来困难局面，尤其是如果中国大举买入美国大豆并要求提早交运”的话。

巴西料将成为2013/14年度全球最大的大豆出口国，其次是美国和阿根廷。油世界表示，由于需求强劲，96%的巴西大豆出口量料将在2013年9月底前运出。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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