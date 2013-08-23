低通胀魔咒可能拖累美联储行动计划

路透华盛顿8月23日 - 有许多迹象表明，美国经济正在摆脱迟缓的成长。然而通胀率并不在这个行列当中。

美国失业率在过去一年已降低了将近一个百分点；住房建设也已加速；家庭债务负担看似处于10年最低位。

不过，企业依旧难以提高价格。许多通胀衡量指标在过去一年来都大幅放缓。这与经济蓄积动能时的常态是相反的。

对于通胀为何降温，专家们意见各异。不过这可能是2007-09年经济衰退的持续性伤害。如果真是如此，那么美国联邦储备委员会(美联储/FED)想在明年中之前结束购债刺激政策的计划将受到阻碍。

位于新泽西穆尔斯顿(Moorestown)的家族企业Perfect Printing公司，经营层对于墨水成本走高感到担心不已。墨水是该公司用来为客户打印宣传材料的素材。

问题在于，这家印刷公司业务成长不够快，无法将高成本转嫁给消费者。Perfect Printing的营收在2008年大幅下滑，用了五年时间才刚刚回到衰退前的水平。公司曾试着提高价格，但是在客户威胁可能转向别家做生意之后，只得选择让步。

“每次我们试着推动价格上调，都是一个难题。”Perfect Printing董事长Joe Olivo说。

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(link.reuters.com/kyp87t)

从医疗保健到娱乐消费，直至服饰，去年各行各业的物价均涨幅不大。

根据美联储偏爱的通胀率指标，截至6月的过去12个月，消费者物价上涨1.3%，速度大约是2012年初的一半。在剔除食品和能源价格，波动幅度较小的核心通胀率指标中，这样的速度放缓同样明显。

决策者因极低的通胀率而惶恐，因这提高经济动荡的可能性，若欧洲或中国经济溃败，可能引发美国物价和薪资螺旋式下跌，即通缩。

承认存在这样的风险，美联储主席伯南克7月时表示，通胀升高之后才会结束债券购买计划。

不过伯南克还称，预计很快通胀率就会转高，因近期的降温可能是受联邦预算削减等短期因素影响。联邦预算削减会减少医保支出，从而减少物价压力。

实际上，近期有迹象显示通胀率或至少企稳--也就是不再进一步下滑，这已经支撑了美联储将在9月下次会议削减债券购买的预期。

不过与此同时，对于通胀率为何一直低于2%的目标，美联储内部意见愈发分歧。

美联储周三公布的7月30-31日会议记录显示，很多决策者认为目前通胀偏低的原因是经济持续疲弱，而不是短期因素所致。

根据会议记录，委员们警告称通胀率可能因此不会很快加速上升，这进一步支撑了高度宽松的货币政策。

Perfect Printing等公司身陷困境表明，通胀率处于低位有更基本面的因素。

观察这种疲态的一个方式就是看薪资数据。数据显示，数年来偏高的失业率，减缓了美国企业支出的资金成长。在2007-2012年期间，时薪和福利攀涨11%，增幅仅是之前五年的一半。

这损及到企业营收，并使小企业在考虑提高价格时更加犹豫。

根据全美独立企业联盟(NFIB)的调查数据，7月份计划涨价的小企业占比降至15%，追平2011年底以来最低位。

“通胀上升的关键是让需求面复苏，但我们还没做到这点，”NFIB首席经济学家邓克尔伯格表示。

**普遍的担忧**

鉴于失业率逾四年来高于7%，很多研究者很意外通胀率没有更低。有些宏观经济模型曾预估，美国可能在一年前、甚至两年前就应跌入通缩，但那项预言并未成真。这使得想要衡量物价受经济迟滞的影响程度，变得更加困难了。

“目前我们正处于未知的领域，实很难参透当前的通胀形势，”约翰霍普金斯大学经济学教授Laurence Ball指出。

但至少通胀似乎不再放缓。商务部4-6月的核心通胀年率均持稳于1.2%，劳工部的通胀指标7月则小幅上升。

这使外界更有信心，相信物价将加速上涨。

伦敦Capital Economics经济分析师Paul Dales表示，“如果闲置产能造成的影响如此之巨，那么我们早该处于通缩中了，”Dales预计今年底前通胀将呈现明显转高的迹象。

民众仍预期未来物价会上扬，或许这是经济迟滞并未进一步推低通胀的原因之一。那使得一些企业想涨价就较为容易。

虽然这可能为联储提供了一种缓冲，使经济不致陷入通缩；但也呈现出一项风险，就是薪资和物价增长长期迟滞，可能打压通胀预期。

一些数据暂时显示有朝此方向发展的趋势。克利夫兰联邦储备银行汇编的数据显示，自2007年左右，外界对未来通胀的预期已逐渐降低。

“这是大家所普遍担忧的，”美国银行美林首席美国经济分析师Ethan Harris说。(完)

(编译 洪曦/田建华/王翔琼/张若琪 审校 李婷仪)

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