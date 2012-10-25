低利率损及储户收入 或为美国经济复苏缓慢原因之一

* 低利率令利息收入自2008年来减少4,000亿美元

* 储蓄率已有上升,但以历史标准来看仍低

* 联储称低利率有助整体经济,对储户也有益

路透华盛顿10月25日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)维持近零利率以支撑经济复苏的策略,给美国的储户造成了某种程度的不确定性,而这可能又反过来削弱了联储政策的效力.

自2008年底以来,联储一直维持隔夜利率在零附近.其周三重申,预计近零利率会保持到至少2015年年中.

一些联储官员质疑,若在这样一段超长的时间里,债券、存单及其他短期投资都只有低回报,恐怕会导致储户缩减支出的力度超过降息时的一般情形,从而危害经济复苏.

"他们原指望从投资中得到一定的回报,然後以此为基础来消费,"圣路易斯联储总裁布拉德近期接受路透专访时说.

"既然达不到这种回报,他们就只能减少消费,而我们的宏观经济模型通常没有考虑这样的结果."布拉德称.明年他在美联储的政策委员会中将拥有投票权.

美联储压低借款成本的激进举措针对的是失业率居高不下、房价低迷和债务水平高企.而这些因素正是美国人不愿加大支出力度的主要理由.

但储户开始表达心声,而政界人士也站出来替他们讲话,作为在大选年攻击美联储的行动之一.共和党已经把美联储当成了抨击政府对经济干预做法的靶子.

**储户受损**

从政府统计数据可明显看出,自美联储2008年12月将隔夜利率降至零附近以来,储户已经遭受损失.在2008年第三季到2012年第二季期间,个人利息收入骤减超过4,000亿美元,降至1.01兆(万亿)美元.

已经退休、或可能在为退休做准备的人群在美国人口中占到很高比重,因此他们的支出情况很重要.在美国人中,年龄超过65岁的占到13%,约有4,000万,45-65岁的人占到26%,多达8,100万.

美国共同基金巨擘Vanguard首席分析师Joe Davis警告道,如果人们认为利率将保持低位,那麽可能真的会调整支出.他还补充道,所谓的公债收益率(殖利率)"正常水平"可能需要下调.

历史提醒人们,美国公债收益率曾在很长时间内保持低位.1925年以後,10年期美国公债收益率曾在数十年内保持在2-3%区间,而在1959年才触及4%水准.

美联储期望通过维持低利率来支持股票、房屋和其他资产的价格,事实上这些资产的价格确已走高.

美联储主席伯南克已承认降息损及储户,但他坚决维护美联储政策,称从长期而言,该政策有益于所有美国人.

伯南克这麽做有经济理论的支持.实施低利率政策的意图明确,即通过降低储蓄回报及产生所谓的"财富效应"来刺激支出.事实上,此效应确实提振过消费、增长和就业.

自美国房地产泡沫破裂以来,房价已经收复大部分失地,但数以百万计的房屋要麽陷入止赎困境,要麽估值不及未偿抵押贷款余额.与此同时,美国股市强劲反弹.标准普尔500指数.SPX自2009年3月9日所及676点的收盘低位回升逾一倍,使市值大增7万亿(兆)美元.

这些好处应该足以弥补与固定收益资产回报下降有关的支出削减的影响.研究显示,房价每上涨1美元,就能刺激消费大约0.1美元,但其它金融资产上涨对消费的拉动效果要弱一些.房屋通常是一个家庭最大的资产.

"我知道那些将大部分收入投到储蓄工具中的人不喜欢低利率,"芝加哥大学布斯商学院教授Ami Sufi称,"但问题是,这推动宏观经济了么?我对这样的论据也深感怀疑."

要提出反面证据,就需要有数据显示较年长家庭的支出下降.但政府未详细提供各年龄段的消费者支出情况.

另一条线索就是,美国储蓄率上升,因人们减少借贷和支出.美国储蓄率已然回升,目前较经济衰退前的超低水平上升了约一倍至4%左右.

但从历史标准看,这个储蓄率水平并不高.1960年到1980年期间,美国储蓄率介於7.5-12.5%,之後开始下滑.

不过,调查显示,临近退休的美国人已感受到需要增加储蓄的压力.根据咨询公司Towers Watson对养老计划参与人员进行的调查报告,63%的受访者表示他们需要储蓄的水平比其三年前认为的多得多,此外46%的较年长员工表示他们将推迟退休.(完)

--编译 隋芬/许娜;审校 丁琦

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