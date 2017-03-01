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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 22:41 BJT

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%

路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。

LOWE'S COS INC周二收报74.37美元，周三盘初暴涨9.82%，报81.67美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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