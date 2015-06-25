泰国Loxley及中国电信国际有限公司寻求与泰国企TOT合作

路透曼谷6月24日 - 泰国Loxley PCL(LOXLEY.BK)周三表示，旗下Loxley Wireless Co Ltd已与中国电信(0728.HK)一分支签署谅解备忘录，双方努力寻求成为泰国国有电信企业TOT的战略合作伙伴。

中国电信国际有限公司希望帮助TOT研发并升级第四代LTE无线电信及高速网络。TOT在一项声明中称，中国电信国际有限公司已向其提出建议以作考虑。

Loxley已经以虚拟网络营运商(MVNO)模式代表TOT提供3G移动服务。

TOT料在8月底前选择一家战略合作伙伴帮助其改善财务状态。

泰国当地媒体报导称，向TOT提议进行合作的企业包括泰国最大移动通讯运营商Advanced Info Service Pcl (ADVANC.BK)、True Corp (TRUE.BK)和Samart Corp (SAMART.BK)。(完)

(编译 于春红；审校 李婷仪)

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